Консультационный центр по работе с иностранными учащимся откроется в Краснодаре

Социальный проект «Консультационный центр по работе с иностранными учащимися» — совместный проект Фонда развития Краснодарского края и Кубанского государственного технологического университета.

Проект стал победителем грантового конкурса губернатора Кубани. Диплом победителя вручили генеральному директору Фонда развития Краснодарского края Илье Шакалову и проректору КубГТУ Наталье Беликовой.

Цель проекта, который будет реализовываться с 1 августа этого года по 28 февраля 2025 года при поддержке Ассоциации юристов России и Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, — создание условий по профилактике правонарушений и социализации иностранных учащихся КубГТУ.

Проект предусматривает системную работу с иностранными учащимися: проведение обучающих семинаров и консультаций; творческие и социокультурные мероприятия; экскурсии военно-патриотической направленности. В завершении проекта будет проведено итоговое контрольное тестирование.

Представители Ассоциации юристов России в рамках проекта проанализируют профильное законодательство, выявят типичные нарушения со стороны иностранных учащихся и сформируют предложения по совершенствованию российского законодательства на федеральном уровне.

«Иностранные студенты будут вовлечены в социальную жизнь учебного заведения. Помимо экскурсий и образовательных семинаров, предусмотрены встречи с потенциальными работодателями, где иностранцам о требованиях при оформлении на работу и правилах совмещения ее с учебой. К участию во встречах будут приглашены представители правоохранительных органов, многофункциональных центров, психологи, юристы и медиаторы. Отличительной особенностью проекта является работа по предварительному изучению целей и мотивов будущих абитуриентов — иностранных граждан (посредством видеоконференцсвязи), рассматриваемых к поступлению в 2025 — 2026 учебных годах. Это делается для профилактики правонарушений с их стороны на территории России, и для выявления наиболее заинтересованных в обучении абитуриентов еще до прибытия к нам. Специально разработанные экспертами проекта анкеты позволят выявить на ранней стадии неблагонадежных кандидатов и лиц, склонных к миграции в другие страны, при потенциальном получении студенческой визы. Безопасность граждан России, а также контроль иностранцев, обучающихся на Кубани и их социализация — приоритетное направление работы», — отметил генеральный директор Фонда развития Краснодарского края, депутат Красноармейского района Илья Шакалов.

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