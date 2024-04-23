Биолог Мальцева назвала продукты, влияющие на ДНК

Ряд продуктов обладает не только питательными, но и терапевтическими свойствами, оказывающие влияние на ДНК.

По словам биолога-генетика Ирины Мальцевой, с помощью особых сигнальных путей полезные вещества могут влиять на работу генов, например, останавливать воспаление или рост онкологических клеток. Такое свойство некоторых продуктов «управлять» генами называют эпигенетическим влиянием.

«В результате гены либо блокируют выработку каких-то белков, либо активируют ее», — рассказала специалист.

Биолог отметила, что искусственный интеллект сравнивал ряд продуктов с некоторыми лекарствами, предназначенными для лечения онкологии.

«Оказалось, что они могут обладать сопоставимым действием», — сообщила генетик.

Богатые фитонутриентами разные ягоды, фрукты и овощи могут снижать уровень воспаления, объяснила эксперт. Она добавила, что воспаление в свою очередь причина развития атеросклероза, ожирения, диабета и других заболеваний.

«Некоторые злаки и орехи могут конкурировать со статинами — лекарственными препаратами, которые снижают уровень холестерина в организме при атеросклерозе», — подчеркнула биолог.

Вместе с полезными продуктами, оказывающими положительное влияние на гены, есть и вредные, предупредила специалист. Так, переизбыток простых сахаров, содержащиеся в фастфуде, опасны для генов, так как чужеродны, а все, что чужеродно, запускает активность генов, повышающих уровень воспаления.

«То есть мы едим фастфуд, а генетика нам отвечает выработкой воспалительных белков. И если делать так часто, то организм постепенно входит в состояние тлеющего воспаления», — цитирует Мальцеву радио Sputnik.

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