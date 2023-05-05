QR-коды для входа в Японский сад в Краснодаре с 5 мая выдают по новым правилам

С 5 мая QR-коды для посещения парка выдают с 6:30, зайти по ним можно в ближайшие 2 часа.

По словам местных жителей, сначала посетителям выдают QR-коды на вход с 7:00 до 9:00, затем — на следующие 2 часа.

«Инфоматы находятся на входе в Японский сад начинают работать в 6:30. Количество кодов ограничено, код выдается по времени на ближайшие 2 часа», — сообщает Telegram-канал «Парк Галицкого Краснодар».

Местные жители в соцсетях предполагают, что таким образом руководство парка пытается бороться со спекулянтами, которые начали торговать электронными билетами на вход на сайтах бесплатных объявлений в интернете. Кроме того, на сайтах появились даже предложения работы для людей с большим количеством свободного времени. Нужно обладать некоторым количеством мобильных телефонов, чтобы стоять в очередях к автоматам с кодами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в два раза сократили время входа в Японский сад в Краснодаре. Ранее после получения QR-кода посетителям давалось 30 минут на вход в сад. Теперь это время сократили до 15 минут.