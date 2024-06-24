Билан отсудил 116 тыс. рублей у продавца компакт-дисков из Краснодарского края

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск о нарушении авторских прав предпринимателем из Славянска-на-Кубани, торговавшим контрафактными компакт-дисками с песней «Молния» российского артиста Димы Билана.

Иск в суд о нарушении авторских прав подало ООО «Арчер мьюзик продакшнс». В суде бизнесмен заявил о том, что не занимался изготовлением контрафакта, а лишь перепродал то, что ему досталось от арендаторов.

Суд встал на сторону правообладателя и постановил взыскать 116 тыс. рублей в пользу лейбла за нарушение авторских прав. Решение было обжаловано, но апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

В 2021 году этого же предпринимателя штрафовали также на 116 тыс. рублей за продажу в магазине «Иванушка» компакт-диска с песней «Танцуй под Бузову» без ее разрешения, пишет КП-Кубань.

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