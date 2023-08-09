«Безналом» теперь можно расплатиться за услуги еще на пяти пляжах в Сочи

Муниципальный проект направлен на увеличение доли безналичных платежей на территории Сочи.

В рамках проекта пляжи оборудуют системой бесконтактных платежей. На пляже Жемчужина Сочи такую систему уже реализовали. К проекту также присоединились пляжи Остров, Ривьера, Солнечный, Маяк, а также Чайка. Полностью эти территории оснастят системой «безнала» в течении 2023 и 2024 годов.

Для таких «безналичных» территорий разработали специальный логотип. Его установят на пляжах при соблюдении всех условий, сообщает МЦУ Сочи.

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