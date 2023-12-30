Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили у берегов Крыма

Катер Черноморского флота России 30 декабря около 10:00 уничтожил морской дрон ВМС Украины в акватории у Крымского полуострова.

Украинский катер был обнаружен в северо-западной части акватории Черного моря, он следовал в направлении Крымского полуострова.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также: более 30 беспилотников ВСУ за ночь сбили российские ПВО в четырех регионах РФ.