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Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили у берегов Крыма

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezekipazhnyj-kater-vms-ukrainy-unichtozhili-u-beregov-kryma
Безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили у берегов Крыма
Фото pxhere.com

Катер Черноморского флота России 30 декабря около 10:00 уничтожил морской дрон ВМС Украины в акватории у Крымского полуострова.

Украинский катер был обнаружен в северо-западной части акватории Черного моря, он следовал в направлении Крымского полуострова.

«30 декабря около 10:00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в Минобороны РФ.

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