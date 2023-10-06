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Безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать Севастополь

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezekipazhnye-katera-vsu-popytalis-atakovat-sevastopol
Безэкипажные катера ВСУ попытались атаковать Севастополь
Фото portsinfo.ru

Около 4:00 6 октября местных жителей напугали громкие звуки в районе Северного мола.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях пояснил, что громкие звуки — расчет ППДО Черноморского флота, которые, по предварительным данным, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров.

Кроме того, вечером ВСУ несколько раз пытались атаковать объекты на территории России — системы ПВО в течение вечера 5 октября сбили один беспилотник над Курской областью и семь БПЛА — над Белгородской, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Читайте также: везэкипажный катер ВСУ уничтожили в акватории Черного моря.

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