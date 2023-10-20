Бездомный за вечер ранил ножом двух случайных прохожих в центре Краснодара

Преступления произошли накануне на улице Ставропольской. Один из пострадавших находится в реанимации.

В полицию Краснодара поступила информация, что во время уличного конфликта прохожий получил колото-резанное ранение левого плеча. У него открылось сильное кровотечение, и он потерял сознание. Выяснилось, что прохожего ранил ножом незнакомый ему мужчина.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за убийство и разбой 63-летний мужчина без определенного места жительства. Задержанный признался в совершении преступления и уточнил, что нанес незнакомцу на улице удар складным ножом.

Полицейские также выяснили, что рецидивист в тот же вечер совершил аналогичное преступление на улице Ставропольской. Он ударил незнакомца на улице ножом в печень. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию.

Задержанному грозит до 10 лет колонии. Его уже заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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