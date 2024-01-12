Бездомный разбил витрину магазина в Сочи и украл алкоголь, сигареты и сыр

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов в Хосте. Злоумышленника задержали.

По данным следствия, около 3:00 мужчина разбил витражное стекло сетевого магазина. Проникнув в торговый зал, он похитил алкоголь в ассортименте, сигареты и килограмм сыра общей стоимостью 4 тыс. рублей.

Действия злоумышленника попали на записи с камеры видеонаблюдения. Подозреваемого задержали. Им оказался 34-летний уроженец Улан-Удэ. Уточняется, что у мужчины уже есть судимость и в Сочи он определенного места жительства не имеет.

На подозреваемого завели два уголовных дела — за кражу и повреждение чужого имущества. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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