Приезжий в Краснодаре украл в супермаркете шампанское и красную икру

Мужчина вынес в пакете из супермаркета неоплаченный товар на сумму более 50 тыс. рублей.

Сигнал «Тревога» поступил из магазина на улице Тургенева. К прибывшим на место росгвардейцам обратился охранник. Он рассказал, что один из посетителей сложил в пакет две банки красной икры, бутылку шампанского и другие продукты питания. Затем мужчина вышел из магазина, не оплатив товар.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 44-летний житель Тихорецка. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.