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Приезжий в Краснодаре украл в супермаркете шампанское и красную икру

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-v-krasnodare-ukral-v-supermarkete-shampanskoe-i-krasnuyu-ikru
Приезжий в Краснодаре украл в супермаркете шампанское и красную икру
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Мужчина вынес в пакете из супермаркета неоплаченный товар на сумму более 50 тыс. рублей.

Сигнал «Тревога» поступил из магазина на улице Тургенева. К прибывшим на место росгвардейцам обратился охранник. Он рассказал, что один из посетителей сложил в пакет две банки красной икры, бутылку шампанского и другие продукты питания. Затем мужчина вышел из магазина, не оплатив товар.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался неоднократно судимый 44-летний житель Тихорецка. Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

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