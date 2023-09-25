Бездомные собаки прокусили ногу пенсионерке в сквере Армавира

Инцидент произошел днем 25 сентября в сквере на улице Ефремова.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, стая из шести бездомных собак напала на пенсионерку. Одна из собак прокусили женщине ногу. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь.

Местные жители сообщили, что собаки чипированные, но ведут себя агрессивно. Рядом со сквером находятся детская и спортивная площадки. Местные жители опасаются, что собаки могут напасть на кого-то из детей.

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