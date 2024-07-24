Бездомного задержали за обжиг проводов в лесу под Новороссийском

В полицию доставили 46-летнего мужчину без определенного места жительства, который обжигал провода в лесу.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению имущественных преступлений.

Материалы проверки по факту разведения костра направят в подразделение пожарного надзора, чтобы привлечь мужчину к административной ответственности.

«Напоминаем, что в настоящее время в регионе сохраняется запрет на использование в лесу открытого огня (костров, паяльных ламп, примусов, мангалов, жаровень). В случае возникновения пожара, разведения отдыхающими костров в лесном массиве, звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112», — сообщает УМВД России по Новороссийску.

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