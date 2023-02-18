Без тренажерного зала: врач рассказал, как сохранить физическую форму в домашних условиях

Малоподвижный образ жизни ведет к ожирению, негативно сказывается на костно-мышечной системе и провоцирует развитие различных заболеваний. Как поддержать здоровье и хорошую форму, если нет возможности посещать тренажерный зал, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов.

По словам эксперта, регулярные домашние тренировки способны заменить тренажерный зал. «Дома можно отжиматься, приседать, делать упражнения на мышцы пресса. Упражнений в интернете множество, можно выбрать удобные для себя. Можно использовать дополнительные приспособления, такие как гантели, гири и гимнастические мячи. Для тренировок достаточно получаса», — сказал врач.

Он отметил, что тренироваться лучше утром, но, если упражнения не слишком сложные, можно перенести их на вечер. Важно, чтобы занятия были регулярными. Лучше всего тренироваться каждый день, но занятия два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме.

Полезно также заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе.

«В теплое время года больше возможностей для тренировок на улице, можно ходить в ближайший парк и заниматься на турниках, на брусьях. Также позитивно на организм влияет плавание в открытых водоемах. Зимой можно кататься на лыжах или коньках, ходить в бассейн», — сказал Игнатов.

Офисным работникам, у которых сидячая работа, он порекомендовал использовать каждый удобный случай, чтобы встать, размяться и пройтись. По его словам, тем, кто сидит за компьютером более восьми часов в день, необходимо разминаться хотя бы раз в час.

«В обеденный перерыв после принятия пищи обязательно нужно выйти на улицу, пройтись и подышать воздухом. Если есть необходимость связаться с сотрудниками другого отдела, то лучше это сделать не по телефону, а встать и дойти до этого сотрудника. К пробежке за автобусом или подъему по лестнице я тоже отношусь положительно, но следует учитывать состояние здоровья. Если у человека есть серьезные сердечно-сосудистые заболевания, то таких перегрузок лучше избегать», — цитирует врача радио Sputnik.

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