Без света остались 35 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара произошло 3 ноября около 21:45.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. Обесточены ПС «КС-7» и 30 трансформаторных подстанций.

Без света остались потребители на улицах Екатериновской, Ивановской, Ильинской, Кизлярской, Ленской, Надежды, Народной, Ольгинской, Средней, Троицкой, Звездной, Макаренко, Седина, Овощной, Пшеничной, Кирпильской, Клеверной, Колосистой, Кубанской, Поливной, Снежной, Цветной, Западной, Абрикосовой, Малиновой, Литейной, Озерной, Грушевой, Центральной, Должанской, Славной, Сосновой, Артемовской, Упорной.

Около 23:00 аварию устранили, все потребители по указанным улицам запитаны, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: отопительный сезон стартовал в 40 муниципалитетах Краснодарского края.