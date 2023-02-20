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Без света из-за энергоавариии остались 7 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-energoavariii-ostalis-7-ulits-v-prikubanskom-okruge-krasnodara
Без света из-за энергоавариии остались 7 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об энергоаварии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 20 февраля около 14:20.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ВК-3» и 36 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц Новосельской, Целиноградской, Гусника, Декоративной, Дивной, Титаровской, 9-й Тихой.

На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее крупная энергоавария обесточила 44 подстанции в Карасунском округе Краснодара.

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