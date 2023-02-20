Без света из-за энергоавариии остались 7 улиц в Прикубанском округе Краснодара
Происшествия
20.02.2023 14:37
Сообщение об энергоаварии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС 20 февраля около 14:20.
Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ВК-3» и 36 трансформаторных подстанций.
Без электроэнергии остались жители улиц Новосельской, Целиноградской, Гусника, Декоративной, Дивной, Титаровской, 9-й Тихой.
На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее крупная энергоавария обесточила 44 подстанции в Карасунском округе Краснодара.
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