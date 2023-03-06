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Без света из-за аварии остались жители 6 улиц Пашковского микрорайона Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-sveta-iz-za-avarii-ostalis-zhiteli-6-ulits-pashkovskogo-mikrorajona-krasnodara
Без света из-за аварии остались жители 6 улиц Пашковского микрорайона Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об отключении электричества в Карасунском округе поступило из ЕДДС 6 марта около 18:15.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПБ-5» и 33 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Бородинской, Гоголя, Крупской, Мира, Морской, Пашковского переката. На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Анапе из-за ремонта на электросетях не будет света у жителей нескольких улиц в четырех населенных пунктах.

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