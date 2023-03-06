Без света из-за аварии остались жители 6 улиц Пашковского микрорайона Краснодара

Сообщение об отключении электричества в Карасунском округе поступило из ЕДДС 6 марта около 18:15.

Из-за повреждения на линии 6-10 кВ отключилась ПС «ПБ-5» и 33 трансформаторных подстанции.

Без света остались жители улиц Бородинской, Гоголя, Крупской, Мира, Морской, Пашковского переката. На месте работает аварийная бригада, время восстановления уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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