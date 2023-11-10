Без света из-за аварии остались жители 23 улиц в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара произошло 10 ноября около 11:00.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6–10 кВ. Обесточены ПС «ЭН-2», ПС «ЭН-1» и 58 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители улиц Дзержинского, Молодежной, Норильской, Пригородной, Скобелева, Волгоградской, Агрономической, Березовой, Соколова, Путейской, Стадионной, Яхонтовой, Пограничной, Кореновской, Алой, Народной, Садовой, Полевой, Цветочной, Покрышкина, Ярославского, Минина, Сусанина.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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