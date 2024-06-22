Без света из-за аварии на сетях остались 12 улиц на Дубинке в Краснодаре
Общество
22.06.2024 12:18
Аварийное отключение электроэнергии произошло 22 июня около полудня в Центральном округе.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. Отключились ПС «ПФ-11» и шесть трансформаторных подстанций.
Без света остались жители улиц Ставропольской, Деповской, КИМ, Лесной, Полины Осипенко, Пугачева, Степана Разина, Керченской, Ковтюха, Маяковского, Таманской и Титаровской.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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