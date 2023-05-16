Без суровой экономии: эксперт рассказала, как избавиться от долгов

При оформлении кредита важно правильно рассчитать возможности, чтобы не попасть в финансовую яму.

По словам эксперта, платежи по кредитам не должны быть выше 30% от семейного бюджета.

«Это позволяет не снижать качество жизни и не жить в режиме суровой экономии. Если платежи занимают более половины бюджета, то это повод бить тревогу. При первых признаках неплатежеспособности нужно реалистично оценить перспективы и, возможно, поискать способ оптимизации своих обязательств», — рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Некоторые расходы можно сократить, чтобы не привести к просрочкам платежей.

«Откажитесь от спонтанных трат, эмоциональных покупок, готовой еды, ненужных платных подписок и услуг. Однако экономия не должна сказываться на здоровье и образовании. Подорванное здоровье не позволит достичь поставленных целей и сведет все усилия к нулю», — отметила она.

Хороший способ быстрее избавиться от долгов — увеличить доход, заключила специалист.

«Одежду и обувь не по размеру, пылящийся спортивный инвентарь, ненужную мебель, оставшиеся после ремонта стройматериалы, детские игрушки можно продать. Поищите подработку: нередко и хобби приносит доход. Подайте на налоговые вычеты, оцените возможность получения государственной социальной поддержки. Все дополнительные средства можно направить на досрочное погашение кредита. Это позволит снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую долговую нагрузку», — цитирует Ольгу Дайнеко радио Sputnik.

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