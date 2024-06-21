Без прав и шлема: водитель мопеда погиб в ДТП с иномаркой в Каневском районе

Авария, в результате которой погиб 45-летний мужчина, произошла 20 июня около 12:00 в районе 30 км трассы станица Каневская — станица Березанская.

По предварительным данным, мужчина за рулем мопеда Racer выезжал со второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество Honda Pilot под управлением 49-летним водителем. Произошло столкновение. В результате водитель мопеда получил травмы и скончался в больнице.

Известно, что он не имел водительских прав и управлял мопедом без шлема и защитной экипировки, сообщает Госавтоинспеция Кубани в Telegram.

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