Без клея и порошка не останемся: Henkel нашла покупателя на российские активы

Химико-промышленная компания Henkel начала заключительный этап продажи российских филиалов. Купить 11 немецких фабрик планирует союз инвесторов, который состоит из представителей инвестиционной компании Kismet Capital, акционеров фармацевтического предприятия «Фармстандарт», основателей фонда «Эльбрус капитал».

Акционеры «Фармстандарта» станут главными владельцами российских активов немецкой компании. Как известно, стороны уже получили согласие правительственной комиссии на осуществление сделки. Сумма договора не разглашается. У Henkel остается возможность обратного выкупа предприятий. Выпуск товаров под брендом сохранится.

Немецкая химико-промышленная компания Henkel открыла заводы в России в 1991 году. В конце прошлого года она владела заводами в Ногинске, Коломне, Тосно, Перми, Энгельсе, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской областях, а также в Ставропольском крае.

В России компания продавала чистящие и моющие средства «Ласка», «Пемолюкс», «Пемос», «Дени», Persil, Losk, Vernel и другие, а также средства для обработки поверхности и клеи. Выручка российских предприятий немецкой компании в 2021 году составила 95,14 млрд руб, с чистой прибылью 7,48 млрд. Об уходе с российского рынка Henkel AG сообщила в апреле 2022 года. А с 1 января 2023 года фирма работает в России под названием Lab Industries.

В марте генеральный директор компании Карстен Кнобель заявил, что за все время работы в России компания Henkel трудоустроила около 2,5 тыс. людей на 19 объектах заводов и офисов. Затяжной выход из российского рынка из-за сложности соглашений планируется в I квартале этого года.

Стоимость активов Henkel оценила в 673 млн евро. Как утверждает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, справедливая сумма составляет не менее 600 млн евро. Однако цена, предложенная в ходе сделки, значительно меньше – 40 млрд рублей. Михаил Бурмистров добавил, что сумма сделки будет не более 150 млн евро. Такую низкую стоимость эксперт объясняет возможностью выкупа бренда.

Также Бурмистров заявил, что низкая стоимость привлекла непрофильных для этого направления инвесторов. Так, «Фармстандарт» занимается лекарствами, и пытался купить активы лесоперерабатывающей компании Mondi, а в январе выкупил производителя мелованного картона ООО «Кама». Kismet Capital владеет холдингом «Медиа-1», а также компания вкладывала инвестиции в ЦИАН, Ozon, HeadHunter. Компания «Эльбрус капитал» так же, как и Kismet Capital, инвестировала HeadHunter, ЦИАН, а еще в PickPoint, «Банки.ру» и другие. Специалист добавил, что сделка обеспечит устойчивость развития и долгосрочности работы российских филиалов.

Кроме этого, российскими предприятиями интересовались ГК ФСК и структуры Романа Абрамовича, однако договориться они не смогли, сообщает «Ведомости».

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