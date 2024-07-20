Без холодной воды из-за утечек остались жители центра Краснодара

Аварийные отключения холодного водоснабжения произошли утром 20 июля из-за утечек на водопроводе на улицах Рашпилевской и Хакурате.

Без воды остались жители домов в центре города:

Хакурате, 12,

Хакурате, 10 корп. 1,

Хакурате, 10 корп. 2

Красная, 143/1,

Красная, 137,

Рашпилевская, 138,

Рашпилевская, 132,

Рашпилевская, 132/1.

На местах утечек работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ливни, жара и шквалистый ветер ожидаются в выходные на Кубани.