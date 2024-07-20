Без холодной воды из-за утечек остались жители центра Краснодара
Общество
20.07.2024 10:36
Аварийные отключения холодного водоснабжения произошли утром 20 июля из-за утечек на водопроводе на улицах Рашпилевской и Хакурате.
Без воды остались жители домов в центре города:
- Хакурате, 12,
- Хакурате, 10 корп. 1,
- Хакурате, 10 корп. 2
- Красная, 143/1,
- Красная, 137,
- Рашпилевская, 138,
- Рашпилевская, 132,
- Рашпилевская, 132/1.
На местах утечек работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.
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