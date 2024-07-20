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Без холодной воды из-за утечек остались жители центра Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-holodnoj-vody-iz-za-utechek-ostalis-zhiteli-tsentra-krasnodara
Без холодной воды из-за утечек остались жители центра Краснодара
Фото pexels.com

Аварийные отключения холодного водоснабжения произошли утром 20 июля из-за утечек на водопроводе на улицах Рашпилевской и Хакурате.

Без воды остались жители домов в центре города:

  • Хакурате, 12,
  • Хакурате, 10 корп. 1,
  • Хакурате, 10 корп. 2
  • Красная, 143/1,
  • Красная, 137,
  • Рашпилевская, 138,
  • Рашпилевская, 132,
  • Рашпилевская, 132/1.

На местах утечек работают аварийные бригады, сообщает ЕДДС Краснодара.

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