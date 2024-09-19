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Бетонщик получит 350 тыс. рублей после падения с высоты на объекте в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/betonshhik-poluchit-350-tys-rublej-posle-padeniya-s-vysoty-na-obekte-v-krasnodare
Бетонщик получит 350 тыс. рублей после падения с высоты на объекте в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура краевой столицы провела проверку соблюдения законодательства в сфере охране труда.

Установили, что бетонщик находился на строительном объекте и в ходе работ упал с 11 этажа. Из-за несчастного случая мужчина получил тяжкий вред здоровью, повлекший инвалидность 3-й группы.

В связи с полученной травмой работник испытал физические и нравственные страдания. Суд принял решение о взыскании морального вреда пострадавшему в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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