Бессараб: Вениамин Кондратьев умеет привлекать инвестиции в Краснодарский край

По оценкам экспертов, встреча Владимира Путина и Вениамина Кондратьева — важное политическое событие для Кубани.

Многие краевые общественные деятели из разных сфер деятельности отреагировали на это событие. Одной из первых свою оценку дала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Вениамин Иванович умеет привлекать в край инвестиции, постоянно генерирует новые идеи. Дает возможность ощутимо увеличивать социальную нагрузку на бюджет, что позволяет людям жить комфортнее», — отметила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

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