Александр Руденко: Вениамин Кондратьев успешно справляется со всеми вызовами

Директор регионального медиахолдинга «Кубань 24» Александр Руденко прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, которая состоялась 24 марта в Кремле.

«Губернатор 10 лет верой и правдой служил краю. Это видно и по делам, и по преобразованиям в регионе — дороги, больницы, школы, парки. За последние годы в крае идет развитие всех сфер жизни. Бюджет региона вырос почти втрое, и если учесть, что это было сделано в условиях пандемии и санкций, то это действительно дорогого стоит», — сказал Руденко.

Директор медиахолдинга отметил, что Вениамин Кондратьев хорошо понимает все проблемы людей и успешно справляется со всеми вызовами благодаря своему неравнодушию, любви к родному краю и управленческому таланту.

«В нашей сфере средств массовой информации был совершен колоссальный скачок — реконструированы все ведущие телерадиокомпании, а также краевые и муниципальные. Они были перевооружены по последнему слову техники. Серьезно поддерживаются и районные газеты. Ведь это тысячи людей, тысячи рабочих мест, это информация о нас, про нас, про наши дома, дворы, про то, что происходит в регионе. И все это благодаря поддержке губернатора, и за нее главе края отдельное спасибо», — добавил Александр Руденко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 24 марта принял в Кремле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На встрече обсудили предстоящие выборы главы Кубани, которые пройдут в сентябре этого года. Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани.

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