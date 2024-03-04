Бесплатный вход для женщин с 4 по 10 марта объявил «Сафари парк» Геленджика

На текущей неделе все желающие представительницы прекрасного пола смогут совершенно бесплатно посетить «Сафари парк», расположенный на Маркотхском хребте.

Акция будет доступна для женщин с 4 по 10 марта включительно. Подарочные билеты можно получить в кассе у входа в «Сафарик парк». Парк работает с 9:00 до 16:00, канатная дорога — с 10:00 до 16:30.

«Мы продолжаем нашу многолетнюю традицию и приглашаем всех женщин на бесплатную прогулку по парку и канатной дороге», — говорится в Telegram-канале «Сафари парка» Геленджика.

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