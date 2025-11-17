Бесплатный медосмотр проведут для жителей Кореновского района

Мобильный комплекс «Диспансеризация» проведет медицинский осмотр, который предусматривает диагностические обследования, лабораторные исследования и консультацию специалиста.

Мероприятие проведут с 18 по 20 ноября. Акция приурочена к Всероссийской неделе борьбы с антимикробной резистентностью.

Благодаря диспансеризации можно выявить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, рассказала заместитель главврача по поликлиническому разделу работы НИИ-ККБ № 1 Инга Шелестова.

«Регулярное прохождение медосмотров способствует профилактике серьезных недугов и улучшению качества жизни», — добавила Инга Шелестова.

Мобильный комплекс будет работать:

18 ноября — станица Раздольная, улица Ленина, 122 А;

19 ноября — село Братское, улица Центральная, 75;

20 ноября — станица Дядьковская, улица Ленина, 50.

Чтобы бесплатно проверить состояние своего здоровья, необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

