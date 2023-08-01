Бесплатные проездные для школьников начали выдавать в Краснодаре

Проездные для учащихся рассчитаны на 50 бесплатных поездок в общественном транспорте ежемесячно.

Проездные выдают в учебных заведениях во вторник и пятницу по заявлениям родителей. В первый день выдали свыше 300 карт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», льготные проездные в Краснодаре будут выдавать детям участников СВО. Ранее такие льготы предоставлялись только учащимся из семей мобилизованных краснодарцев.