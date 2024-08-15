Бесплатные медцентры для детей и взрослых откроют в Сириусе

Первый медцентр для первичной и неотложной медпомощи в рамках ОМС жителям и гостям курорта откроют в Сириусе в этом году.

Сейчас медицинский центр проходит процедуру получения лицензии, открыть его планируют в IV квартале. Располагаться учреждение будет на новой пешеходной аллее между Музыкальным садом и Олимпийским проспектом.

Принимать в медцентре будут терапевты, отоларингологи, кардиологи, урологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, неврологи, хирурги, инфекционисты и травматологи-ортопеды. Кроме того, там будут кабинеты неотложной и доврачебной помощи, проведения УЗИ, маммографии, рентгенографии и функциональной диагностики. Также оборудуют дневной стационар по терапии. За одну смену в медцентре смогут принять до 350 пациентов.

Для детей и подростков планируется открыть отдельную бесплатную клинику на базе Университетской медклиники «Сириус». Находиться детское учреждение будет в комплексе апартаментов «Гамма», дата открытия пока не известна, сообщает «Ъ-Сочи».

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