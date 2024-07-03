Поликлиника стоимостью в 1 млрд рублей готовится к открытию в Мостовском районе

Объект в четыре этажа возвели с нуля благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Сейчас вокруг новой поликлиники благоустраивают территорию и асфальтируют дороги.

«С крыши новой районной поликлиники теперь видно ЦРБ, где хирургическое педиатрическое отделение. Тут уже ремонтируют роддом. Все объекты расположились буквой «П». Теперь это своего рода медицинский городок», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Новая поликлиника все услуги будет оказывать по принципу единого окна, всего медучреждение рассчитано на прием 250 человек в день.

«На первом этаже в основном будет рентгенологическая служба и операционные, перевязочные. На втором, третьем и четвертом — прием узких специалистов с бактериологической лабораторией», — говорит исполняющий обязанности главного врача Мостовской ЦРБ Константин Степанов.

Новую поликлинику построили за два года. Там уже проложили коммуникации, установили лифты, сейчас заканчивают делать электрику. Завершить все работы планируют в августе.