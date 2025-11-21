Бесплатные медосмотр и вакцинацию проведут для жителей Кущевского района

Акция пройдет в рамках недели борьбы с антимикробной резистентностью.

Мероприятие организуют 22 ноября в Кущевской центральной районной больнице. Специалисты взрослой поликлиники ЦРБ проведут для местных жителей лекцию, профосмотр и консультацию. Желающие также смогут сделать прививки от сезонных заболеваний.

Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров, цель «Дня здоровья» — проинформировать граждан о правильном применении антибиотиков, профилактике инфекций и важности вакцинации.

Акция пройдет по адресу: ст. Кущевская, ул. Ленина, 2. Начало — в 08:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Информационно-профилактическую работу с населением проводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

