Усилить контроль над медицинскими советами от нейросетей предложили в Госдуме РФ

Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов выразил обеспокоенность растущей популярностью применения нейросетей для получения медицинских консультаций.

Депутат предложил ввести обязательную маркировку таких советов от искусственного интеллекта, а также запретить российским нейросетям рекомендовать лекарства. Соответствующее обращение он направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву и главе Роскомнадзора Андрею Липову.

Чернышов указал на опасную тенденцию замещения профессиональной врачебной помощи цифровыми технологиями, которые не несут юридической ответственности за предоставляемую информацию. По его словам, люди все чаще обращаются к нейросетям за медицинскими рекомендациями, что создает угрозу для их здоровья.

Предложение парламентария базируется на трех пунктах. Первый предусматривает обязательное сопровождение любых медицинских советов от ИИ специальным предупреждением: «Данный совет сгенерирован искусственным интеллектом и не является медицинской консультацией. Для диагностики и лечения обратитесь к врачу». Такая надпись должна быть заметной и обязательно присутствовать.

Второй пункт касается введения механизма обязательного подтверждения. Пользователи должны будут подтвердить свое согласие специальной кнопкой с текстом: «Я понимаю, что это не диагноз врача, и принимаю на себя риски, следуя этим советам». Без получения такого согласия, по мнению автора инициативы, система не должна выдавать медицинскую информацию.

Третье условие предполагает полный запрет на рекламу и рекомендацию лекарственных средств, добавил Чернышов. По его мнению, эти меры помогут обезопасить здоровье россиян от «неконтролируемого самолечения», сообщает РИА «Новости».

