Бесплатные кинопоказы под открытым небом пройдут 28–29 июня в Краснодаре

В рамках проекта «Кино нашего двора» в Восточно-Кругликовском микрорайоне краевой столицы горожане смогут послушать музыку и посмотреть фильмы на свежем воздухе.

Так, в пятницу, 28 июня, краснодарцев приглашают на улицу имени Героя Аверкиева, 1. Здесь на футбольном поле в 19:30 выступит лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов Наталья Гонтаренко. Она поет в жанрах соул, поп, джаз и рок.

После музыкальной части мероприятие продолжится кинопоказом фильма «Катя — Катя» от режиссера Анны Чернаковой. Это романтическая картина, в которой переплетается история военных лет с событиями наших дней.

Кроме того, в субботу, 29 июня, на улице имени Генерала Трошева, 39 для горожан выступит певица, участница проекта «Звезда» Анастасия Жовнер. Затем в 20:00 для собравшихся также покажут фильм «Катя — Катя».

Мероприятия в рамках проекта «Кино нашего двора» реализуют в краевой столице с 2010 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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