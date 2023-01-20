Бесплатные кинопоказы к юбилею со Дня освобождения Кубани стартуют в Сочи

Первый кинопоказ пройдет 27 января в кинотеатре «Юбилейный».

Серия показов фильмов военной тематики посвящена 80-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны.

В течение года жителям и гостям курорта бесплатно покажут военно-исторические фильмы и реконструкции, а также театральные постановки. Кроме того, на площади «Южного Мола» откроется масштабная фотовыставка под открытым небом, посвященная хронологии освобождения Кубани. Также во всех образовательных учреждениях пройдут уроки мужества.

«Специалисты управления культуры сейчас разрабатывают свой событийный календарь, приуроченный к празднованию Дня Победы 9 мая и 80-летия освобождения Краснодарского края от фашизма. Инициативу поддержали все учреждения культуры, в них пройдут тематические выставки, кинопоказы, праздничные концерты», — рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.

В ближайшее время в Сочи в едином стиле оформят медиаэкраны, а ко Дню Победы украсят знаковые арт-объекты. Всего на курорте к праздничной дате пройдет более 100 мероприятий, в том числе онлайн, сообщает пресс-службы мэрии.

Читайте также: экскурсия, выстрел из «Кутузова» и массовое шествие — программа юбилейной акции «Бескозырка» в Новороссийске.