Бесплатную диспансеризацию проведут для жителей Краснодара и Динского района
Подобные профилактические акции проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В рамках акции «Маршрут здоровья» жители Краснодара и станицы Новотитаровской Динского района смогут пройти обследование у специалистов разного профиля. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели борьбы с диабетом.
Мобильный комплекс будет работать:
- 12 ноября — станица Новотиторовская, ул. Советская, 63;
- 14 ноября — Краснодар, ул. Хабибулина, 9.
Благодаря осмотрам можно узнать о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, оценить работу сердца и легких, определить индекс массы тела. Женщины смогут пройти маммографический осмотр.
Для обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
