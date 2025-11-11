Бесплатную диспансеризацию проведут для жителей Краснодара и Динского района

Подобные профилактические акции проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках акции «Маршрут здоровья» жители Краснодара и станицы Новотитаровской Динского района смогут пройти обследование у специалистов разного профиля. Мероприятие состоится в рамках Всероссийской недели борьбы с диабетом.

Мобильный комплекс будет работать:

12 ноября — станица Новотиторовская, ул. Советская, 63;

14 ноября — Краснодар, ул. Хабибулина, 9.

Благодаря осмотрам можно узнать о состоянии физической формы, уровне холестерина и глюкозы в крови, оценить работу сердца и легких, определить индекс массы тела. Женщины смогут пройти маммографический осмотр.

Для обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

