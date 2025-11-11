Состояние здоровья во время краевой акции проверили более 7 тыс. жителей Кубани

День здоровья провели во всех медучреждениях Краснодарского края в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил и. о. министра здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, основная цель акции — информирование населения о важности регулярных медицинских обследований и профилактики заболеваний.

«Мы видим, что эта цель была достигнута. Краевые специалисты провели около 11 тыс. консультаций, выполнили почти 10 тыс. диагностических исследований», — отметил Филиппов.

Он также добавил, что провели 200 лекций о вопросах сохранения здоровья и предотвращения хронических заболеваний, их посетили около 3 тыс. человек.

Среди 7 тыс. участников Дня здоровья 5 тыс. человек прошли диспансеризацию. Из них около 1 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровье, более 2 тыс. сделали прививку против гриппа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

