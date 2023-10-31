Бесплатная встреча с продюсером Юрием Бардашем пройдет в Краснодаре

Молодежь Краснодара приглашают на встречу с основателем групп Quest Pistols и «Нервы», создателем и участником коллектива «Грибы», продюсером Юрием Бардашем.

Бесплатное мероприятие пройдет 1 ноября в Центральном концертном зале на улице Красной, 5. Начало в в 17:00.

«Для нас важно проводить для ребят такие встречи. Для кого-то Юрий — кумир или пример для подражания, а эта встреча — возможность увидеться с ним на расстоянии вытянутой руки. Подобные мероприятия нужны с точки зрения получения опыта как профессионального, так и жизненного», — сказал начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

В ходе тренинга личностного роста Юрий Бардаш расскажет, как не бояться проявлять себя, развивать таланты, реализовать мечту и выбрать свой путь, а также поделится профессиональным опытом.

Забронировать билет можно в управлении по делам молодежи на улице Красной, 118 — 7 этаж, кабинет 707 или по телефону 255-32-50, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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