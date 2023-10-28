Бьюти-ланч для женщин «Осенний блюз» прошел в Краснодаре

Мероприятие от издания «Юг Times» прошло 27 октября в краснодарской клинике красоты при поддержке Общественной палаты и Законодательного собрания Краснодарского края.

На бьюти-ланч пригласили женщин из разных сфер бизнеса, общества и власти. Участвовали медики, психологи, представители индустрии красоты, искусства и СМИ.

Специальным гостем стала депутат ЗСК Краснодарского края, секретарь комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Жанна Беловол. Она провела беседу о семейных традициях, роли женщины в современном мире, поддержании внутренней и внешней красоты.

А о том, как правильно выбрать духи и ароматы, рассказала парфюмерный стилист Инна Зубрицкая.

Врач акушер-гинеколог высшей категории Людмила Мирошниченко дала рекомендации, как женщинам заботиться о своем здоровье. А Марина Гиря, бренд-маркетолог, объяснила, какие ошибки стоит учесть при построении личного бренда.

Кроме того, своими знаниями на встрече поделились нумеролог и психолог Татьяна Кузнецова, владелица и управляющая клиники красоты Марина Довбня, художница Наталья Шевченко. А настроение девушкам этим утром дарил саксофонист Михаил Готлиб, сообщает «Юг Times».