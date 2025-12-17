Беспилотную опасность второй раз за вечер объявили на Кубани 17 декабря

Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители Краснодарского края получили 17 декабря около 21:50.

При получении таких сообщений нужно сохранять спокойствие и повысить бдительность. Важно избегать открытых участков улиц и находиться в укрытии до получения сигнала об отмене опасности.

«Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении (заглубленное помещение, подвал) или в складках местности», — сказано в оповещении МЧС.

При обнаружении фрагментов сбитых дронов нужно сообщить об этом по номеру 112. Приближаться к обломкам БПЛА категорически запрещается. На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку и распространение любой информации о применении, местах падения и последствиях атак беспилотников.

Обновление:

Беспилотную опасность на территории края отменили 18 декабря около 7:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в среду около 19:05 жители Краснодарского края получили уведомления о беспилотной опасности. Об отмене угрозы сообщили в 20:44.

