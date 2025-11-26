Logo
Беспилотное движение организуют на ж/д линии между Сочи и Красной Поляной

Общество
Беспилотное движение организуют на ж/д линии между Сочи и Красной Поляной
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Железнодорожная линия с беспилотным движением соединит Адлер и федеральную территорию Сириус.

Как сообщил заместитель генерального директора по техническому развитию АО «Трансмашхолдинг» Михаил Рожков на V Конгрессе молодых ученых, железнодорожный шаттл между Адлером и Сириусом нужно сделать беспилотным.

По его мнению, Красная Поляна «максимально готова» к нововведению. Рожков добавил, что реализация проекта не потребует крупных расходов. 

«Небольшие вложения — и мы можем обеспечить полное беспилотное движение на этом участке», — отметил замгендиректора. 

Он также добавил, что на территории Сириуса можно использовать технологии водородного транспорта.

Конгресс молодых ученых проводят в Сириусе с 2021 года ежегодно. Помимо молодых ученых в мероприятии участвуют студенты и школьники из разных стран, а также лидеры отечественной науки, государственные и общественные деятели, руководители образовательных и научных организаций, государственных компаний и технологического бизнеса, сообщает ТАСС.

Читайте также: технологию искусственного осязания разрабатывают ученые в «Сириусе».

