Беспилотник взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Инцидент произошел 4 мая на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

О произошедшем в соцсетях сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, инцидент произошел ночью.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава области уточнил, что МЧС к тушению пожара не привлекали. Возгорание ликвидировали силами сотрудников предприятия. В результате произошедшего пострадавших нет. Ущерб НПЗ оценивается, как незначительный.

Читайте также: в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами на Ильском НПЗ.