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Беспилотник взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-vzorvalsya-na-territorii-zavoda-nefteproduktov-v-rostovskoj-oblasti
Беспилотник взорвался на территории завода нефтепродуктов в Ростовской области
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 4 мая на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Красносулинском районе Ростовской области.

О произошедшем в соцсетях сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, инцидент произошел ночью.

«В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава области уточнил, что МЧС к тушению пожара не привлекали. Возгорание ликвидировали силами сотрудников предприятия. В результате произошедшего пострадавших нет. Ущерб НПЗ оценивается, как незначительный.

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