Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Беспилотник сбили средствами ПВО в Белгородской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bespilotnik-sbili-sredstvami-pvo-v-belgorodskoj-oblasti
Беспилотник сбили средствами ПВО в Белгородской области
Фото t.me/mod_russia

Попытка атаки с использованием БПЛА произошла 3 сентября около 12:30.

«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Читайте также: попытку массовой атаки беспилотниками на семь регионов России предприняли ВСУ. В ночь на 30 августа массовая атаку была предпринята на Брянскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Московскую и Псковскую области. Кроме того, в Севастополе пресечена попытка атаки морскими беспилотниками ВСУ.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Какой сегодня праздник: что отмечают 3 сентября?
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Топ-5 фильмов с Киану Ривзом
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Какой сегодня праздник: что отмечают 2 сентября
Халва: чем полезна и кому нельзя
Халва: чем полезна и кому нельзя
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
3 рецепта маринадов для шашлыка и рыбы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях