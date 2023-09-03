Беспилотник сбили средствами ПВО в Белгородской области

Попытка атаки с использованием БПЛА произошла 3 сентября около 12:30.

«Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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