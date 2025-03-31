Бесхозная подпорная стена рухнула рядом с жилым домом в Сочи

Инцидент случился утром 31 марта на улице Тимирязева в Центральном районе курорта.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, кадры опубликовали в социальных сетях. По словам автора поста, подпорная стена рухнула рядом с жилым домом.

На место выехали сотрудники районной администрации. По предварительной информации, рухнувшая конструкция является бесхозной.

«Ближайший жилой дом находится в нескольких десятках метров. Обрушение данной конструкции никакой угрозы для жизни и безопасности жителей и строений не несет», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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