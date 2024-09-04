Бережливые технологии внедряет предприятие из Ленинградского района

Компания приступила к диагностике пилотного потока в рамках национального проекта «Производительность труда».

Обрабатывающие производства Краснодарского края занимают ведущие места по числу участников в нацпроекте «Производительность труда», отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев. Сейчас в нем участвуют 130 компаний отрасли.

«Многие из них уже завершили активную фазу реализации программы и получили достойные результаты – оптимизировали различные процессы, которые позволили увеличить производство и повысить качество выпускаемой продукции», — добавил он.

Сотрудники предприятия уже изучили основы бережливого производства, утвердили пилотный поток, на котором будут внедрять улучшения. Рабочая группа приступила к этапу диагностики, после чего команда проекта разработает план мероприятий по устранению потерь, которые влияют на производительность труда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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