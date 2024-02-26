Бережливые технологии начали внедрять на сельхозпредприятии в Абинском районе

Оптимизацию рабочих процессов в компании «Агро-Альянс» проведут в рамках нацпроекта «Производительность труда».

При участии экспертов Регионального центра компетенций на предприятии проведут обучение сотрудников основам бережливых технологий, в том числе правилам организации безопасного и эффективного рабочего места.

«Инструменты нацпроекта «Производительность труда» доказывают свою эффективность в самых разных сферах, в том числе в сельскохозяйственном комплексе. Они позволяют оптимизировать процессы, сократить потери и издержки за счет внутренних ресурсов компаний», — отметил глава минэкономики Кубани Алексей Юртаев.

Министр подчеркнул, что бережливые технологии помогут «Агро-Альянсу» повысить качество продукции и улучшить экономические показатели. После диагностики на предприятии выберут процесс для оптимизации. Первые результаты от внедрения бережливых технологий ожидают получить уже через полгода, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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