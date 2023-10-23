Бережливые технологии начали внедрять на сельхозпредприятии Каневского района

Оптимизация процесса ремонта моторно-тракторной мастерской проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Специалисты Регионального центра компетенций на предприятии обучат работников принципам бережливого производства, проведут анализ производства, а также организуют эргономичные рабочие места по системе 5С. Благодаря таким мерам будут ликвидированы недочеты, которые влияют на отклонение фактических показателей от производственного плана.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил высокий потенциал внедрения бережливых технологий. Министр подчеркнул, что они улучшают эффективность производства и снижают издержки, а также повышают качество продукции.

«Это является ключевым фактором для развития предприятий и повышения их конкурентоспособности, созданию безопасных и комфортных рабочих мест, дополнительной мотивации коллектива», — цитирует Юртаева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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