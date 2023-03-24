Беременная самка дельфина выбросилась на берег под Новороссийском. Мать и детеныш погибли

Обессиленную дельфиниху обнаружили местные жители 21 марта на берегу в Южной Озереевке.

Они позвонили в Центр Спасения дельфинов «Дельфа». Пока спасатели ехали на место, очевидцы пытались сами помочь дельфину — они приняли роды у азовки, однако детеныш был мертв. Дельфиниху пытались вернуть в море, но она снова возвращалась на берег.

«К сожалению, мы уже неоднократно сталкивались с подобными ситуациями — самками, выбросившимися на берег, в попытках избавиться от мертвого детеныша. Выходить удалось лишь одну белобочку-мамочку в 2022 году. Шансов и в этот раз было крайне мало, учитывая анамнез пациентки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в центре «Дельфа».

Волны усиливались, поэтому оказывать помощь в море было невозможно. Волонтеры поставили бассейн на берегу и перенесли туда дельфина. Они пытались провести экспресс-диагностику, но у азовки резко началась агония, после чего она умерла.

Специалисты взяли биоматериалы, чтобы узнать причину гибели дельфина. Выяснили, что она была серьезно больна — это подтвердило наличие паразитов в дыхательной системе.

Читайте также: неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе.