Белореченская компания попыталась скрыть смерть слесаря на производстве

За такое нарушение организации назначили штраф всего в 2 тыс. рублей.

Установили, что компания не сообщила о несчастном случае со смертельным исходом, который ранее произошел со слесарем по ремонту и обслуживанию дробильно-сортировочного оборудования.

В связи с выявленными нарушениями в отношении специалиста по охране труда предприятия возбудили административное дело о нарушении требований охраны труда. Его оштрафовали по решению Государственной инспекции труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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