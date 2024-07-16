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Белореченская компания попыталась скрыть смерть слесаря на производстве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/belorechenskaya-kompaniya-popytalas-skryt-smert-slesarya-na-proizvodstve
Белореченская компания попыталась скрыть смерть слесаря на производстве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За такое нарушение организации назначили штраф всего в 2 тыс. рублей.

Установили, что компания не сообщила о несчастном случае со смертельным исходом, который ранее произошел со слесарем по ремонту и обслуживанию дробильно-сортировочного оборудования.

В связи с выявленными нарушениями в отношении специалиста по охране труда предприятия возбудили административное дело о нарушении требований охраны труда. Его оштрафовали по решению Государственной инспекции труда, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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