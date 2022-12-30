Белок из Севастополя поселили в сквере Анапы
Общество
30.12.2022 19:28
Пушистые зверьки поселились на соснах в сквере Гудовича около краеведческого музея. В новое место обитание белок выпустили вице-мэры Анапы Светлана Балаева и Артем Моисеев.
Белок для выпуска в сквере Гудовича привезли из Севастополя. Скоро они освоятся в новых условиях и будут радовать посетителей зеленой зоны. Специально для них на деревьях установили домики и кормушки.
Специалисты рекомендуют приходить в гости к белкам с угощениями: орехами, нежареными семечками и сухофруктами.
«Этих животных называют лесными садоводами за способность помогать росту новых деревьев, пряча шишки и орехи», — сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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