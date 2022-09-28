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Белоглинское предприятие по нацпроекту повысило эффективность аварийного ремонта сельхозтехники

Экономика
28.09.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/beloglinskoe-predpriyatie-po-natsproektu-povysilo-effektivnost-avarijnogo-remonta-selhoztehniki
Белоглинское предприятие по нацпроекту повысило эффективность аварийного ремонта сельхозтехники
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники «ОАО имени Ленина» совместно с экспертами Регионального центра компетенций в рамках нацпроекта «Производительность труда» оптимизировали процесс аварийного ремонта техники, используемой на полевых работах.

В течение полугода на предприятии разрабатывали стандарты для механизаторов по выявлению видов поломок. Кроме того, стандартизировали процессы буксировки, демонтажа двигателей, дефектовки и общего планирования ремонтных работ.

В результате удалось сократить время подготовки техники на 34%. На 16% уменьшился объем запчастей, а выработка выросла почти на 50%.

«Состояние автопарка играет важную роль в работе любого предприятия. Сельхозтранспорт — особая категория, так как активно задействована и востребована лишь в определенный сезонный период. Важно, чтобы в это время не было аварийных поломок, и производственный процесс проходил без сбоев», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«ОАО имени Ленина», входящее в группу компаний «Аметист», является производителем и поставщиком продукции растениеводства с полным сельскохозяйственным циклом. Агропредприятие реализует семена озимой пшеницы кубанской селекции. В 2016 году запустила собственный семенной завод.

Нацпроект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. Его цель — обеспечить условия для ежегодного прироста производительности труда в РФ на 5%. В помощь бизнесу разработали комплекс мер. В их числе — финансовое стимулирование и консультации экспертов РЦК по работе предприятий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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